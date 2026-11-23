Paysandu pode ter reforço dos EUA na reta final do Parazão O Liberal de Basquete

Exclusividade do Liberal+ Notícias revela que atleta norte-americano pode se juntar ao elenco bicolor para a busca do título

O Paysandu pode ganhar um reforço importante para a reta final do Parazão O Liberal de Basquete. O estadunidense Calvin Fugett Jr., ala/armador que atuou pelo Papão que já atuou pelo clube em temporadas anteriores, está inscrito pelo Papão e tem chegada prevista para o dia 5 de dezembro. A informação foi dada com exclusividade no programa Liberal+ Notícias desta segunda-feira (23).

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A expectativa é que o atleta esteja disponível para as partidas finais, caso o Paysandu avance na competição. Existe ainda a possibilidade de Calvin desembarcar antes no Pará, caso consiga liberação dos compromissos profissionais que mantém nos Estados Unidos. Nesse cenário, ele poderia atuar ainda na primeira fase.