Remo e Paysandu fazem clássico decisivo no Parazão de Basquete

Leão Azul defende invencibilidade diante do Papão, que busca a vitória para se aproximar da liderança na última rodada da primeira fase classificatória

O Campeonato Paraense O Liberal de Basquete chega à última rodada da primeira fase classificatória com um clássico para movimentar as quadras. Clube do Remo e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h, no Ginásio Moura Carvalho, em Belém.

As equipes chegam ao confronto com campanhas próximas, mas com uma vitória de diferença. O Leão Azul mantém 100% de aproveitamento, com três vitórias em três partidas. O Papão da Curuzu aparece logo atrás, com dois triunfos e uma derrota em três jogos.

A campanha azulina começou na segunda-feira passada (16), com vitória sobre o JP8. Na sequência, o Remo também superou Assembleia Paraense e Tuna Luso. O Paysandu, por sua vez, estreou vencendo a Tuna, voltou a triunfar diante do JP8, mas perdeu para a Assembleia Paraense por 53 a 42, resultado que encerrou sua invencibilidade.

Comandado pelo técnico Carlos Oliveira, o Papão precisa vencer o rival para se aproximar da liderança. A primeira colocação pertence atualmente à Assembleia Paraense, que soma três vitórias e uma derrota. O Remo aparece na sequência, também com três triunfos, mas com uma partida a menos. O Paysandu ocupa a terceira posição, seguido por JP8, com uma vitória, e Tuna Luso, que ainda não venceu na competição.

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Após o clássico, o Parazão O Liberal de Basquete dará sequência à segunda fase classificatória a partir desta terça-feira (24). As partidas serão disputadas nos ginásios da Assembleia Paraense, Serra Freire, Tuna Luso, Moura Carvalho e Colégio Logos, com a programação prevista até 4 de dezembro.