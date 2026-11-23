O Campeonato Paraense O Liberal de Basquete chega à última rodada da primeira fase classificatória com um clássico para movimentar as quadras. Clube do Remo e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h, no Ginásio Moura Carvalho, em Belém.
As equipes chegam ao confronto com campanhas próximas, mas com uma vitória de diferença. O Leão Azul mantém 100% de aproveitamento, com três vitórias em três partidas. O Papão da Curuzu aparece logo atrás, com dois triunfos e uma derrota em três jogos.
A campanha azulina começou na segunda-feira passada (16), com vitória sobre o JP8. Na sequência, o Remo também superou Assembleia Paraense e Tuna Luso. O Paysandu, por sua vez, estreou vencendo a Tuna, voltou a triunfar diante do JP8, mas perdeu para a Assembleia Paraense por 53 a 42, resultado que encerrou sua invencibilidade.
Comandado pelo técnico Carlos Oliveira, o Papão precisa vencer o rival para se aproximar da liderança. A primeira colocação pertence atualmente à Assembleia Paraense, que soma três vitórias e uma derrota. O Remo aparece na sequência, também com três triunfos, mas com uma partida a menos. O Paysandu ocupa a terceira posição, seguido por JP8, com uma vitória, e Tuna Luso, que ainda não venceu na competição.
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Após o clássico, o Parazão O Liberal de Basquete dará sequência à segunda fase classificatória a partir desta terça-feira (24). As partidas serão disputadas nos ginásios da Assembleia Paraense, Serra Freire, Tuna Luso, Moura Carvalho e Colégio Logos, com a programação prevista até 4 de dezembro.
No dia 5, começa o playoff final, que definirá o campeão em uma série melhor de cinco jogos. A partida de hoje terá transmissão a partir das 19 horas, através do canal O Liberal no YouTube, com acesso gratuito.