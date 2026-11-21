Remo vence a Tuna e segue invicto no Parazão O Liberal de Basquete

Leão chega à terceira vitória em três jogos, assume a liderança geral por pontos e terá clássico contra o Paysandu na última rodada da primeira fasee

O Remo confirmou o bom momento no Parazão O Liberal de Basquete. Pela sexta rodada da primeira fase, o Leão venceu a Tuna por 86 a 69, manteve os 100% de aproveitamento e chegou à terceira vitória em três partidas disputadas. Com o resultado, a equipe azulina assumiu a liderança da classificação geral por pontos.

Sob o comando do técnico Marcelo Berro, o Remo construiu a vitória desde o início. No primeiro quarto, abriu vantagem de sete pontos e fechou o período em 21 a 14. A diferença aumentou na segunda parcial, quando os azulinos foram para o intervalo com dez pontos de frente: 38 a 28.

Na volta para a quadra, o domínio remista ficou ainda mais evidente. Com maior vantagem no placar, a equipe ampliou a distância para 21 pontos ao fim do terceiro quarto, encerrado em 66 a 45. No último período, o Leão administrou o resultado e confirmou a vitória por 86 a 69.

Remo x Tuna < > Carmem Helena / O Liberal

Após a partida, o armador Caioka destacou que o Remo entrou em quadra atento às dificuldades que a Tuna poderia apresentar, independentemente dos resultados anteriores do adversário. Segundo o jogador, a equipe cruzmaltina já havia demonstrado competitividade diante dos demais participantes.

"A gente não subestimou a Tuna desde o começo. Sabíamos que seria um jogo duro, porque, independentemente dos resultados, eles fizeram jogos duros contra todo mundo. Eles brigaram muito com a gente, Paysandu, JP8 e AP. É um time que busca seu espaço e vai evoluir muito na competição", avaliou.

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O próximo compromisso do Remo será justamente um dos mais aguardados da competição. Na segunda-feira (23), os azulinos enfrentam o Paysandu no clássico que fecha a primeira fase classificatória. Caioka também comentou a expectativa para o confronto, que será disputado na casa do adversário, o ginásio Moura Carvalho.

"Vai ser um jogo que todo mundo espera. A gente ouve muito isso, que precisamos estar concentrados, treinados. É uma expectativa muito grande para este jogo, ainda mais porque será na casa deles, com a torcida. Vamos nos concentrar para este jogo difícil, mas vamos para cima", afirmou o armador.