Paysandu vence JP8 e mantém 100% no Parazão O Liberal de Basquete

Projeto social criado na pandemia se transformou em um clube que, hoje, disputa o Parazão O Liberal de Basquete.

O Paysandu venceu o JP8 por 70 a 59, nesta sexta-feira (20), no ginásio Moura Carvalho, em Belém, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paraense O Liberal de Basquete. O resultado movimentou a disputa pela liderança da competição, que reúne cinco equipes: Paysandu, JP8, Remo, Tuna Luso e Assembleia Paraense.

A equipe bicolor esteve à frente do placar em todos os períodos. O Papão fechou o primeiro quarto vencendo por 18 a 16 e ampliou a vantagem no segundo, quando foi para o intervalo com 35 a 29. Na volta, manteve o controle do jogo e abriu 51 a 39 no terceiro período. No último quarto, administrou a diferença até confirmar o triunfo por 70 a 59.

Apesar da vitória, o Paysandu considerou difícil o confronto contra o JP8. Foi o que afirmou Barcarena, ala bicolor, ao avaliar a partida e projetar o próximo compromisso da equipe.

"Sabíamos que ia ser difícil, mas não tão difícil assim. Agora é se recuperar e já pensar na partida contra a Assembleia, que vai ser outra guerra. Precisamos corrigir os erros e trabalhar de forma mais inteligente no ataque para conseguir os resultados", disse.

Com a vitória, o Paysandu chega a quatro pontos e mantém 100% de aproveitamento na competição, com duas vitórias em dois jogos. Já o JP8 soma cinco pontos, com uma vitória e três derrotas em quatro partidas. A liderança é da Assembleia Paraense, que também tem cinco pontos, mas leva vantagem por ter conquistado duas vitórias e sofrido uma derrota em três jogos. A pontuação considera dois pontos por vitória e um por derrota, conforme o regulamento da competição.

O campeonato é disputado em uma fase classificatória dividida em duas etapas, no sistema de todos contra todos. Ao fim dessa fase, os dois melhores colocados avançam para a decisão, disputada em uma série melhor de cinco jogos.

Sábado com transmissão