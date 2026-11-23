Remo não exerce opção de compra e devolve Gabriel Poveda ao Primavera

Atacante marcou apenas um gol em 20 partidas com a camisa azulina

O centroavante Gabriel Poveda não vai seguir no Remo para 2027. Aos 28 anos, o jogador vai retornar ao Primavera, clube do interior de São Paulo, ao fim da participação do Rei da Amazônia no Campeonato Brasileiro da Série A.

No acordo entre os clubes, o Remo tinha a opção de exercer a compra do atacante. No entanto, sem o interesse azulino, o atacante será opção do Tricolor no Campeonato Paulista a partir de janeiro.

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O técnico Ramon Menezes, inclusive, espera o retorno do camisa 9 ao Ítalo Mário Limongi em dezembro para realizar a pré-temporada visando a temporada de 2027.