O centroavante Gabriel Poveda não vai seguir no Remo para 2027. Aos 28 anos, o jogador vai retornar ao Primavera, clube do interior de São Paulo, ao fim da participação do Rei da Amazônia no Campeonato Brasileiro da Série A.
No acordo entre os clubes, o Remo tinha a opção de exercer a compra do atacante. No entanto, sem o interesse azulino, o atacante será opção do Tricolor no Campeonato Paulista a partir de janeiro.
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O técnico Ramon Menezes, inclusive, espera o retorno do camisa 9 ao Ítalo Mário Limongi em dezembro para realizar a pré-temporada visando a temporada de 2027.
Reserva em Belém, Poveda tem um gol em 20 jogos pelo Remo na temporada. Na carreira, o atleta soma passagem por Guarani, Athletico, Avaí, Vila Nova, Juventude e Sampaio Corrêa.