Remo: Bonamigo garante time preparado para a estreia na Série B e frisa: 'Esperamos começar bem'

O Remo volta a disputar a Série B neste sábado (24). O jogo será contra o CRB-AL, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. E o técnico Paulo Bonamigo promete um time preparado para mostrar que o Leão não está na competição nacional apenas de passagem.

“O grupo está preparado. É normal o processo de troca de competição e existem novos jogadores que vem e ainda não estão 100% no aspecto físico, mas estão integrados ao elenco e já podem jogar uma parte do jogo. É a primeira partida e esperamos causar uma impressão positiva dentro do que a gente quer na competição. Sabemos que vamos enfrentar uma grande adversário, mas temos condição de começar bem a Série B”, afirmou comandante azulino após o último treino antes da estreia no Brasileiro.

O Leão retorna para a Série B após 14 anos. O técnico Paulo Bonamigo sabe que é preciso ser diferente e mais forte do que foi no Campeonato Paraense.

“É uma competição nacional. De grande visibilidade para todos profissionais que trabalham na instituição. Para mostrar para todo Brasil o que é o Clube do Remo hoje. Que a gente não subiu por acaso e todos estão trabalhando para fazer o clube forte. Vamos tratar cada partida como se fosse uma decisão. E esse tem que ser o espírito desde a estreia”, comentou.

A partida entre CRB e Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.