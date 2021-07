Remo: após Marcos Júnior, relembre outros estreantes que balançaram as redes pelo Leão

A vitória do Remo sobre o Brusque-SC por 2 a 1, pela Série B do Brasileiro, marcou não apenas a saída do time da zona de rebaixamento, mas também há estreia de alguns jogadores. Entre eles, o volante Marcos Júnior foi o autor do gol da vitória, logo na primeira partida pelo Leão.

Com isso, a equipe de O Liberal resolveu relembrar outros jogadores azulinos que tiveram a oportunidade de balançar as redes logo no primeiro jogo pelo clube. E a lista tem vários nomes conhecidos da Nação Azul.

O primeiro gol de Gian pelo Remo foi em um Re-Pa (Raimundo Paccó / Arquivo OLiberal)

Gian

Melhor que marcar logo no primeiro jogo pelo Remo, é marcar na estreia e logo em um Re-Pa. Foi o caso do meia Gian, ídolo azulino. Em 2003, pelo Parazão, o ex-jogador marcou o gol de empate em 1 a 1, já próximo do apito final.

Fábio Oliveira foi o destaque do Remo na campanha desastrosa da equipe na Segunda Divisão de 2007 (Cristino Martins / Arquivo OLiberal)

Fábio Oliveira

Vice-artilheiro da Série B em 2007, última vez que o Remo havia disputado a competição, até este ano, Fábio Oliveira mostrou as credenciais logo na estreia, contra o Ipatinga-MG. O artilheiro marcou o gol da vitória por 1 a 0.

Eduardo Ramos é um dos maiores ídolos recentes do clube (Akira Onuma / Arquivo OLiberal)

Eduardo Ramos

Um dos maiores ídolos recentes do Remo, Eduardo Ramos estreou em 2014 pelo Remo, no Campeonato Paraense, contra o Cametá. Na partida, o meia marcou o primeiro gol com a camisa azulina.

Campeão da Liberta, Rony foi revelado no Leão (Cláudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

Rony

Campeão da Libertadores do 2020 pelo Palmeiras, o atacante paraense Rony foi revelado pelo Remo. Logo no seu primeiro jogo pelo clube, ele marcou o gol azulino no empate em 1 a 1 contra o São Francisco, pelo Parazão.

Em sua primeira passagem, Edno se tornou xodó da torcida (Divulgação/ Remo)

Edno

Apesar de não ter repetido o sucesso na segunda passagem, o atacante Edno se tornou um xodó da torcida. Uma das razões, foi o gol na estreia pelo Remo, na Série C de 2016, quando marcou na vitória de 2 a 1 contra o River-PI.

Renan Gorne marcou duas vezes no primeiro jogo pelo Remo (Cristino Martins/ O Liberal)

Renan Gorne

Caso mais recente, antes de Marcos Júnior, Renan Gorne marcou não apenas um, mas dois gols na estreia pelo Remo. Na primeira partida do time no Parazão deste ano, contra o Gavião, Gorne fez metade dos gols na vitória por 4 a 1.