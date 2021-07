Remo: Após liminar e risco de multa de R$50 mil, Cruzeiro rescinde contrato de Felipe Conceição

O técnico Felipe Conceição teve o seu contrato rescindido pelo Cruzeiro-MG. O nome do novo treinador foi publicado nesta quarta-feira (7), no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Conceição aguarda agora uma nova publicação no mesmo BID, dessa vez com o contrato com o Remo, para poder comandar a equipe na partida de amanhã contra o Vila Nova-GO, pela Série B.

No dia de ontem a juíza da 7ª Vara do Trabalho de Belém, Maria de Nazaré Medeiros Rocha deferiu o pedido do técnico em caráter de urgência, já que o clube mineiro, mesmo depois de dispensar o treinador, não liberava, já que a Raposa queria que Felipe Conceição aceitasse o fim do contrato em comum acordo e não como demissão. A multa estipulada pela justiça seria de R$50 mil por dia, caso o Cruzeiro não notificasse a saída do treinador.

Rescisão de contrato com o Cruzeiro foi protocolada (Reprodução)

Felipe Conceição foi contratado na semana passada pelo Remo e assume o clube na lanterna da Série B. Ele chegou a Belém no último sábado, já comandou treinamentos com o elenco e espera a homologação de seu contrato no BID para comandar o Leão Azul contra o Vila Nova, nesta quinta-feira (8), às 21h, no Estádio Baenão, em Belém, pela 10ª rodada do Brasileirão Série B. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo pelo OLiberal.com.