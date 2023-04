Remo: Após cumprir suspensão, volante fala sobre retorno ao time para o Re-Pa

Para o terceiro Re-Pa deste ano, no domingo (9), às 17h, no Mangueirão, o Remo conta com o retorno do volante Richard Franco. Titular absoluto desde o início da temporada, o jogador esteve de fora do clássico decisivo das semifinais da Copa Verde, por suspensão.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), no Estádio Baenão, volante comentou sobre o que enxergou ao apenas acompanhar a derrota, de virada, para o maior rival, no último Re-Pa. E apontou que a equipe precisa de um resultado positivo para chegar bem contra o Corinthians, da Copa do Brasil.

"Estive de fora, mas o que deu para tirar do jogo foram pequenos detalhes, que fazem muita diferença no clássico. Não podemos cometer erros, para sair com a vitória. A expectativa está sempre grande, por ser um clássico. Precisamos ganhar para ficar mais tranquilos para o jogo da Copa do Brasil", apontou Richard Franco.

Com Richard Franco, o Remo, que já garantiu a melhor campanha da primeira fase do Parazão 2023, o Leão encerra esta etapa neste fim de semana, contra o Paysandu. Nas quartas de final do estadual, o clube azulino enfrenta o Caeté.

