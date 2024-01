Remo anuncia treino aberto à torcida no início dos preparativos para o Re-Pa

O Remo fará neste domingo (28), às 9h15, um treino aberto à torcida no estádio Baenão, em Belém. O evento vai marcar o início das atividades azulinas visando o clássico Re-Pa, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Remo. Na postagem, o clube informou que o acesso dos torcedores vai ocorrer pelo portão da arquibancada próxima à avenida Romulo Maiorana. O Leão não informou se será cobrada algum tipo de entrada dos azulinos presentes.

A partida contra o Paysandu será apenas a terceira do Remo na temporada. Nas duas primeiras rodadas do estadual, o time azulino venceu o Canaã (5 a 0) e Castanhal (1 a 0), em jogos disputados no Mangueirão.

O Leão iria entrar em campo neste domingo (28), diante do Tapajós. No entanto, o local onde seria realizada a partida, a Arena Verde, foi suspensa pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o jogo adiado.

Remo e Paysandu se enfrentam no domingo (4), no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.