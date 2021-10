Rafael Jansen comemora marca de 100 jogos pelo Remo: 'Muito orgulho'

O placar de 9 a 0 construido pelo Remo em cima do Galvez, pela segunda fase na Copa Verde não foi o único número expressivo da noite da última terça-feira (19). Titular da zaga azulina, Rafael Jansen completou a marca de 100 jogos com a camisa do Leão. O jogador, que já marcou quatro gols e deu três assistências pelo clube comemorou a marca.

"Chegar a 100 jogos com a camisa de um clube tão grande como o Remo me deixa bastante alegre. Estou muito feliz e honrado em chegar a essa marca vestindo essa camisa", avaliou o jogador.

Apesar da vitória convincente diante do Galvez, Jansen faz questão de destacar que o foco do Remo deve estar voltado para a Série B. No próximo domingo (24), o Remo recebe a Ponte Preta, no Baenão. Jansen falou sobre a importância da partida e pediu atenção da equipe.

“Vai ser um jogo muito importante para a nossa sequência dentro da competição. A gente vem de alguns resultados ruins no campeonato e precisamos reagir. Respeitamos muito a equipe da Ponte Preta, que é muito qualificada, mas vamos em busca dos três pontos”, concluiu.

A partida entre Remo e Ponte Preta terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.