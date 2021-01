Presidente do Remo nega autoria de festa e fala sobre renovação de Bonamigo

Após os casos de covid-19 no Baenão, que resultaram no pedido de adiamento da final da Série C, o presidente do Remo, Fábio Bentes, optou por uma entrevista coletiva em que negou a interferência da diretoria em uma festa do acesso, na Avenida Doca de Souza Franco. Além disso, Bentes frisou que, apesar dos recentes problemas, quer o título da Série C.

Sobre assuntos de médio prazo, o mandatário azulino informou que pretende renovar contrato com o treinador Paulo Bonamigo e com boa parte dos jogadores do atual elenco.

Festa na Doca

"Não foi um ato pensado, não havia planejamento de festa. Tanto é que cada um seguiu o seu caminho. Eu estava com uma pneumonia pós-covid, me recolhi. Agora foi muita gente pra lá. Acabou que se tornou uma grande festa. Não tivemos o controle."

Casos

"Treinador Paulo Bonamigo não foi para Doca e está contaminado. Mas achamos sim que muito provavelmente houve contaminação na Doca."

Título da Série C

"Nosso foco total são as finais do campeonato, jogadores querem ser campeões ainda mais depois do ocorrido."

Renovação do Bonamigo

"É um caminho. Ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Foi sim fundamental. Estamos próximos desse acerto. Quando todos querem é fácil de se resolver."

Time

"O forte é o nosso coletivo. O grupo tem valor."

Adiamento

"Espero que o jogo seja adiado. Mas se acontecer, tenho certeza que será um jogo muito duro - final contra o Vila Nova. Confiamos no nosso coletivo."

Elenco atual e renovação

"A ideia é utilizar os mesmos critérios levando em consideração que o orçamento aumentou. Subir o patamar financeiro e trazer jogadores com qualidade. Esse time será base sim para a Série B. As deficiências vamos começar a sanar a partir de agora."