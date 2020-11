Perto da classificação, Remo trabalha de olho no Bolo e meia diz: 'No Remo é pressão sempre'

O Remo quer apagar da memória o que ocorreu diante do Santa Cruz-PE, na última sexta-feira (13). A derrota para o clube pernambucano fez o clube azulino ficar atento, já que o Leão precisa de uma vitória para selar a classificação. O meia Carlos Alberto sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Remo e disse que o grupo sabe trabalhar também com o clima de pressão.

“No Remo é pressão sempre, é time grande. Temos que saber trabalhar essa pressão, sabemos que o quanto antes classificar melhor”, comentou o jogador.

Na sua segunda temporada vestindo a camisa azulina, Carlos Alberto vem cobrando um melhor futebol e não quer entrar em uma zona de conforto dentro do Baenão.

“Tenho feito boas partidas, o grupo é forte. Desde que eu voltei os companheiros dão total apoio, sei que falta um pouquinho mais, não podemos estar sempre contente com as nossas atuações, temos que querer sempre mais”, afirmou.

BOTAFOGO-PB

O Leão encara o Belo fora de casa, na próxima segunda-feira (23), no Almeidão, em João Pessoa (PB). O jogo é fundamental para as duas equipes, o Remo que luta pela classificação antecipada e o Botafogo tentando fugir do rebaixamento e quem sabe beliscar uma vaga na próxima fase. O meia azulino acredita em um jogo complicado, mas o pensamento é só um: vitória.

“Sabemos a dificuldade do adversário, eles venceram e estão embalados. Sabemos do nosso dever, temos que ganhar o jogo para selar a classificação. O Remo tem que pensar sempre em vencer, sei das dificuldades, mas vamos lá para vencer. Conhecemos a equipe adversária, empatamos com eles em Belém e acredito em um jogo difícil”, disse.

CONTRA O SANTA

Carlos Alberto foi substituído diante do Santa no intervalo, dando lugar ao recém-contratato Felipe Gedoz. Carlos Alberto foi questionado se saiu por opção do técnico ou por fadiga.

“Foi por opção do treinador, talvez ele quisesse uma bola parada melhor e o Gedoz possui isso, ele estava estreando. Nós do lado de fora damos muita força para quem joga, pois lá no final todos nós colheremos”, finalizou.

NÚMEROS

Na atual temporada Carlos Alberto participou de 17 partidas com a camisa azulina e ainda não balançou as redes.