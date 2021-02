Paysandu negocia com goleiro paulista, ex-CRB-AL, para a temporada 2021

A atuação irregular do goleiro Paulo Ricardo, no jogo de volta da Copa Verde, traz à tona a necessidade de contração para o setor. Na Curuzu, fala-se que o clube sonda e negocia com Victor Souza, que foi desligado do CRB-AL. O próprio goleiro já admitiu, em entrevistas, que recebeu proposta e avalia o caso.

A indicação de partiu do treinador Itamar Schulle, que trabalhou com o goleiro no Cuiabá.

A negociação não foi consolidada ainda porque Victor pode receber novas propostas nos próximos dias. Victor Souza é paulista, tem 28 anos. Nas suas redes sociais, mostra que é especialista em pegar pênalti. O Cuiabá é o clube em que ele mais passou tempo: foram mais de 80 jogos entre 2018 e 2019. No CRB, totalizou 30 partidas.

O Paysandu, como de praxe, não comenta oficialmente negociações em andamento. Quando os acordos são firmados, o anúncio do clube se dá por meio do seu site e nas redes sociais.