Nas quartas de finais da Copa América, ex-goleiro do Remo pode ser titular pela Seleção

A Seleção Brasileira se prepara para entrar em campo nesta sexta-feira (02), pelas quartas de finais da Copa América. O confronto ocorre às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O técnico Tite não divulgou a lista dos jogadores que irão começar a partida. Mas, o goleiro Weverton, ex-Remo, pode ser escalado para ser titular. Isso porque Tite faz um rodízio entre os goleiros.

Remo

Weverton, que já foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira, jogou no Remo em 2007. Por meio de empréstimo, Weverton, com 19 anos, chegava para ser apenas o terceiro goleiro do Leão e fez apenas três jogos pelo clube azulino.

Jogo

Na Copa América, Weverton jogou contra a Colômbia, em que o Brasil venceu por 2 a 1. Na disputa para ir para as semifinais, o Brasil precisa passar pelo Chile, que já se mostrou ser um adversário difícil. O técnico da Seleção destacou que a parte física, técnica, tática e emocional precisam estar alinhadas para o Brasil fazer um bom jogo e avançar na competição.