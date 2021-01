Meia do Remo revela desconhecer adversário da Copa Verde, mas afirma: ‘Sabemos o quando é importante ganhar’

O Remo muda a chave e foca as atenções no Gama-DF pelas oitavas de final da Copa Verde. O Meia Felipe Gedoz disse que o grupo deixou de lado o jogo contra o Vila Nova, pela final da Série C, e agora vai atrás de uma vitória em outra competição.

“Sabemos da importância e quanto é importante ganhar. Vamos fazer um jogo inteligente. Eu e outros companheiros não conhecemos a equipe deles. Particularmente falando não tivemos nenhum dado do time deles. Mas temos que estar preparados para tudo, estar todos concentrado e sempre buscar o melhor. E vamos em buscar de fazer um grande jogo e conseguir resultado positivo”, afirmou.

Segundo Gedoz, vencer o Gama nesta quarta-feira (27), Às 16 horas, no Mangueirão, vai também ajudar o time a conseguir um ânimo a mais para o jogo da volta da Série C contra o Vila Nova, marcado para sábado (30).

“Sem sombra de dúvida. Uma vitória ergue um pouco mais e dá uma motivação a mais. Mas cada jogo uma história. Primeiro é se preocupar com o jogo contra o Gama e depois pensar no Vila Nova”, comentou.

Gedoz ainda avaliou a passagem pelo Remo na coletiva desta terça-feira.

“Depende da forma que quiser olhar e falar. Mas me sinto bem. Estou me sentindo bem melhor do que cheguei. Mas cada passagem tem a sua história. Acho que estou feliz aqui, me sinto bem e isso que importa. Cada clube que tem sua história e passagem. Uns bens outros maus. Mas eu me sinto bem Infelizmente não pude marcar ainda. Mas tenho certeza que estou ajudando muito a equipe. Na parte defensiva e coletivo, algo que eu não estava acostumado a fazer. E faço bem e isso é muito positivo para mim e minha carreira”, afirmou.

A partida entre Remo e Gama terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.