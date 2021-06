Lateral do Remo avalia Leão Baiano, próximo adversário na Série B: 'É uma equipe perigosa'

Após sofrer a eliminação na Copa do Brasil e a primeira derrota na Série B, o Remo volta a campo e em casa, na Segundona. Nesta quarta-feira (16), a equipe azulina recebe o Vitória-BA, às 16h, no Estádio Baenão. Uma resultado positivo pode levar o Leão à parte de cima da tabela e o lateral-direito Thiago Ennes afirmou reconhecer as dificuldades que o adversário baiano deve impor:

"É uma equipe perigosa, joga a Série B há bastante tempo. Tem grandes jogadores que temos que tomar bastante cuidado, mas a equipe está preparada para fazer um grande jogo, corresponder bem e sair com a vitória", disse Thiago.

Confira o restante da entrevista de Thiago Ennes

A partida:

"É um jogo muito difícil, mas temos que fazer o nosso [trabalho] em casa, que é a vitória. Estar sempre buscando o gol, para sair daqui com os três pontos. Humildade e pés no chão, que no final vai dar tudo certo".

Descanso:

"É um tempo muito curto de um jogo para o outro. Mas todos os que estão aqui sabem da responsabilidade. A gente tem que descansar bem, pois o descanso de um jogo para o outro é curto. Ajustamos alguns erros para não cometer [mais]. Agora é pensar no jogo e independente de quem vai entrar, vai dar conta do recado".

Responsabilidade:

"A gente que está vestindo a camisa do Remo sabe da responsabilidade. Uma camisa pesada e um clube gigante e de tradição. Tivemos uma folga ontem (14), descansamos. Temos praticamente o dia hoje (15) [para trabalhar] para corresponder bem amanhã (16)".