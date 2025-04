Ferroviária x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/04) pela Série B

Ferroviária x Remo disputam hoje, domingo (06/04), a 1° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, pelo Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, a Ferroviária venceu o São Bento por 2 a 0, perdeu para o Rio Claro por 1 a 0, venceu o Grêmio Prudente por 3 a 1, superou o Ituano por 2 a 0 e perdeu para essa mesma equipe nos pênaltis, após empate de 3 a 1.

Já o Leão passou por uma vitória goleada de 4 a 0 sobre o GAS, uma derrota de 1 a 0 para o Cametá, outra de 2 a 1 para o Criciúma, uma vitória de 2 a 0 sobre o Santa Rosa e outra de 2 a 1 contra a Tuna Luso.

Ferroviária x Remo: prováveis escalações

Ferroviária: Sem informações

Remo: Marcelo Rangel; Ivan Alvariño (Kadu), Reynaldo, Klaus, Sávio (Alan Rodriguez), Caio Vinícius; Jaderson, Dodô e Janderson; Pedro Rocha e Ytalo (Felipe Vizeu). Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Remo

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP)

Data/Horário: 06 de abril de 2025, 21h