Ex-executivo do Remo, Thiago Gasparino deve ser anunciado no Corinthians, afirma jornalista

O executivo de futebol Thiago Gasparino, que trabalhou no Remo durante a temporada de 2023, está próximo de ser anunciado como novo funcionário do Corinthians. Segundo o jornalista Bruno Vessoni, do blog Meu Timão, Gasparino ocuparia um novo cargo no organograma corinthiano, responsável por captação e scout de atletas.

Apesar da informação, o Corinthians ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso. O clube passa por mudanças na diretoria após a vitória de Augusto Melo no pleito que elegeu o novo presidente. Segundo Vessoni, a ideia da nova diretoria é confirmar Gasparino no clube no dia 2 de janeiro, durante a posse de Melo.

Passagem no Remo

Thiago Gasparino assinou com o Remo em novembro do ano passado após uma longa negociação, que durou cerca de dois meses. Entre idas e vindas, o acordo foi fechado após um período de capacitação que o profissional passou no Real Valladolid, da Espanha, clube que tem como presidente o ex-atacante Ronaldo Fenômeno.

Antes de chegar ao Remo, Gasparino já acumulava títulos importantes na carreira. No entanto, a maior parte foi na área de observação de jogadores em vários clubes do Brasil.

Ele atuou também pelos rivais paranaenses Coritiba e Athletico-PR, na função de coordenador de captação de jogadores. Pelo Furacão conquistou três títulos estaduais, além da Copa Sul-Americana de 2018 e Copa do Brasil 2019. Já no Coxa, fez parte da montagem do elenco que subiu para a Série A em 2021.

No entanto, a montagem de elenco, uma das responsabilidades do departamento de futebol, foi alvo de críticas dos torcedores do Remo. A falta de "equilíbrio" entre peças defensivas e ofensivas, assim como a ausência de reforços nos momentos de crise tem sido um dos pontos de reclamação da torcida.

Após uma má campanha na Série C do Brasileirão e derrota no clássico Re-Pa, Thiago Gasparino foi demitido do Remo. Desde então, ele voltou para a Espanha, onde está realizando capacitação no Valladolid.