Ex-atacante do Remo relembra gol da vitória sobre o Atlético-MG, pela Série B de 2006

Remo e Atlético-MG voltam a se enfrentar após 15 anos. Agora é pela Copa do Brasil, mas a última vez foi pela Série B de 2006. Quem decidiu recordar a data foi Landu, folclórico atacante do Remo, em postagem nas redes sociais. A lembrança é boa para os azulinos.

Na ocasião, o jogo em Belém foi disputado no Mangueirão - que hoje está fechado para ampla reforma. O Leão venceu por 2 a 1, gols de Zé Soares e do próprio Landu, que postou o lande no Instagram.

Já o confronto da vez é pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida. A partida desta quarta-feira (2) será no Baenão, às 19h, com acompanhamento lance a lance de OLiberal.com.