Está na briga! Paragominas goleia o Moto Club-MA fora de casa e se aproxima do G-4 na Série D

Após cinco rodadas o Paragominas voltou a vencer na Série D. O PFC goleou o Moto Club-MA por 4 a 1 na tarde deste sábado (14), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA) e encostou no G-4 do grupo 2 da Série D.

O 11º jogo do Jacaré do Norte na Série D foi de domínio total. O clube paraense abriu o marcador logo aos sete minutos com Dutra e ampliou com Douglas aos 34. Na segunda etapa o Paragominas fez o terceiro com o experiente Aleílson aos 12 minutos. Logo depois o Moto descontou com ex-Remo Ted Love, porém Edicleber, outro ex-azulino fechou o placar aos 21 minutos.

Panorama

A última vitória do Paragominas ocorreu no dia 3 de julho, contra Juventude Samas-MA, por 3 a 1, também fora de casa. Com a vitória o Paragominas ocupa a sexta posição com 14 pontos, mesma pontuação do Palmas-TO, que leva vantagem nos critérios de desempate e um ponto a menos que o Imperatriz-MA, que está na quarta posição, dentro da zona de classificação para a segunda fase.

Agenda

O próximo compromisso do PFC na Série D será no sábado (21), contra o Imperatriz-MA, às 18h, na Arena Verde em Paragominas (PA).