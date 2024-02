Em primeiro jogo oficial no Baenão em 2024, Remo encara Tuna Luso em clássico pelo Parazão

Passada a euforia da semana passada, causada pelo clássico Re-Pa, o Remo terá outro adversário de tradição pela frente no Campeonato Paraense. Nesta quarta-feira (7), o Leão Azul encara a Tuna Luso pela quarta rodada do torneio, que havia sido adiada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A partida começa às 20h, no estádio do Baenão, em Belém.

Após empatar sem gols o clássico Re-Pa, o Remo chega com mais dúvidas do que certezas para a partida contra a Tuna. O resultado diante dos bicolores não prejudicou a equipe azulina na tabela, mas o mau desempenho do time coletivamente - sobretudo no primeiro tempo - e a atuação ruim de alguns jogadores - como Pavani e Camilo - começaram a gerar questionamentos por parte da torcida.

Para os azulinos, a partida ainda terá um tom especial. Essa será a primeira vez que a equipe jogará diante da torcida no estádio Baenão. Nas primeiras partidas da temporada, o Leão usou como casa o estádio Mangueirão.

Por outro lado, a Tuna Luso chega em boa fase para o clássico. A equipe comandada por Júlio Cesar Santos está invicta na competição e ocupa a 3º posição na classificação geral e está com vaga nos mata-matas encaminhada. No entanto, a Águia Guerreira sofre com o alto número de empates no torneio: foram três em quatro jogos disputados.

Como vêm as equipes?

Segundo o último boletim médico divulgado pelo clube, dois jogadores estavam sob tratamentos: o atacante Ronald, com dores musculares, e o lateral-direito Kadu, em recuperação de um quadro viral. No entanto, a tendência é que ambos os jogadores estejam, pelo menos, parcialmente recuperados e integrem a lista de relacionados de Ricardo Catalá.

Além disso, há a possibilidade do treinador azulino realizar mudanças na equipe titular por questões técnicas. Pavani, muito criticado no Re-Pa, pode perder espaço na equipe por um jogador de meio-campo mais defensivo, como Renato Alves. Na frente, Kelvin disputa posição com Marco Antônio pelas pontas do campo.

Quem, com certeza, não estará entre os relacionados para o clássico é o meia Matheus Anjos, recém-contratado pelo clube e que ainda não foi regularizado. O acerto azulino, inclusive, foi fruto de um "chapéu" dado no maio rival, o Paysandu, que também negociava com o atleta do ABC-RN.

Já a Tuna terá dois "reforços" para o jogo contra o Remo. Retornando de suspensão, o lateral-esquerdo Wesley e o volante Jhonnatan voltam a equipe titular. Diante do Castanhal, os dois jogadores não foram relacionados por receberem três cartões amarelos nas primeiras rodadas do estadual.

Ficha técnica

Remo x Tuna Luso

4ª rodada do Campeonato Paraense de 2024

Data: 8 de fevereiro

Hora: 20h

Local: Estádio Baenão

Arbitragem: Fernando Antônio Filho

Auxiliares: Nayara Lucena Soares e Emanoel do Amaral Junior.

Remo: Marcelo Rangel; Vidal, Reniê, Ligger e Raimar; Daniel, Pavani (Renato Alves) e Camilo; Marco Antônio (Kelvin); Ytalo e Echaporã. Técnico: Ricardo Catalá.

Tuna Luso: Iago Hass; Wander, Dedé, Marlon e Wesley; Jhonnatan, Tiago Bagagem e Germano; Alex Silva, Jonathan Chula e Luquinha. Téncico: Júlio Cesar Nunes.