Em dia de TBT, Remo relembra vitória diante do Paysandu na Série A; assista

Hoje é quinta-feira, dia tradicional de fotos e vídeos antigos no tradicional “TBT” (descrição usada em publicações de memórias) e na semana de clássico Re-Pa, o perfil oficial do Remo no Twitter resolveu relembrar uma vitória azulina diante do Paysandu, na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em semana de clássico, relembramos um #RExPA de 1993, ano glorioso pro Leão Azul. Neste ano, o Mais Querido foi campeão paraense invicto, ficou em 7º lugar na Série A e iniciou o tabu de 33. Ageu Sabiá e Mario César marcaram os gols da vitória por 2 a 1. 🦁#OReiDaAmazônia #TBT pic.twitter.com/QtpcJttWZU — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 3, 2020

Nesta partida, no ano de 1993, o Remo venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de Ageu Sabiá e Mário César. O jogo deu início ao famoso tabu de 33 partidas sem a equipe azulina perder para o maior rival. Também em 1993 o Remo conquistou o Parazão e terminou a Série A na sétima posição, melhor campanha de um clube paraense na competição nacional.