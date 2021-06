Em derrota para o Atlético-MG, Remo fica em branco pela primeira vez após quase cinco meses

O Remo foi derrotado no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, por 2 a 0, no Baenão. O revés da última quarta-feira (2) quebrou uma sequência de nada menos que 26 partidas do Leão marcando gols em todas as partidas, independentemente dos resultados.

Quase cinco meses de gols

A última vez que o Remo ficou sem balançar as redes em um duelo foi no dia 16 de janeiro deste ano. Em partida válida pelo quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo recebeu o Londrina-PR e foi derrotado por 1 a 0, gol contra de Gilberto Alemão, no Mangueirão.

De lá para cá, foram 26 duelos e 49 gols marcados. Uma média de 1,88 bolas na rede por jogo. O que mostra a força ofensiva criada pelo técnico azulino, Paulo Bonamigo. Aliás, é essa capacidade de fazer gols que o Leão precisará para a volta contra o Atlético-MG, com a desvantagem no placar.

Agora o Remo volta as atenções novamente para a Série B do Brasileirão. No sábado (5), às 19h, o Leão recebe o Brasil-RS, no Baenão, pela segunda rodada. Já na quinta-feira (10), o Remo visita o Atlético-MG, no Mineiro, também às 19h. Ambos as partidas têm transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.