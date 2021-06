Em busca da virada, Remo está escalado para a volta contra o Atlético-MG

O Remo divulgou a escalação para o jogo desta noite de quinta-feira (10), às 19h, contra o Atlético-MG, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Mineirão. O técnico Paulo Bonamigo promove a estreia do lateral-esquerdo Igor, para a partida contra o Galo. Confira a escalação da equipe:

Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com. Vale lembrar que por ter perdido na ida, no Baenão, por 2 a 0, o Remo precisa vencer por mais de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Vitória por dois gols de diferença leva o duelo para os pênaltis.