Destaque do Remo dispara sobre propostas da Série B: 'Quero concluir meu contrato'

Após anos de muitas críticas e desconfianças, a lateral-direita do Remo finalmente tem dono. Um dos destaques do Leão desde a chegada do técnico Paulo Bonamigo, Ricardo Luz já começa a despertar interesse de outras equipes. Ainda assim, o defensor garante que o foco dele está no time do Baenão.

"Eu tenho que focar mais no meu trabalho sempre. Buscar a cada dia melhorar, sei que ainda posso evoluir bastante e tenho buscado isso sempre. Tenho contrato com o Remo e quero concluir meu contrato aqui, não chegou nada pra mim de proposta. Deixo com meus empresários para resolver, procuro focar no meu trabalho e ajudar o Remo", disparou.

Vila Nova

Após assegurar que a cabeça está no Remo, Ricardo Luz volta às atenções para o Vila Nova, adversário deste fim de semana, na Série C. Segundo o atleta, o grupo precisa encarar a partida como uma decisão.

"Sabemos que é uma equipe de qualidade, tem seu lado forte e fraco também. Temos que procurar concentrar bastante no nosso padrão de jogo e tentar fazer um grande jogo lá. Todo jogo a gente entra com o mesmo pensamento, tem muitos jogos pela frente, então temos que encarar cada jogo como uma final, independente do adversário."

Confira a entrevista completa de Ricardo Luz

Comportamento do time:

"Creio que a equipe vem se comportando bem e tendo uma característica de jogo importante. Quando o grupo todo está bem, cada um se destaca em sua individualidade e por isso vem se destacando uma peça ou outra porque o grupo todo está funcionando bem."

Dobradinha com o meia Hélio:

"Está dando certo, eu e o Hélio estamos fazendo uma boa dobradinha, ele me ajuda bastante também na recomposição e eu procuro auxiliar ele na parte ofensiva. Está dando certo."