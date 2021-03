De olho na estreia, novo atacante do Remo treina com o grupo e já está apto para jogar

A nova contratação do Remo para o estadual, Copa do Brasil Copa Verde e Série B já poderá estrear pelo clube. Lucas Tocantins, paraense de São Geraldo do Araguaia (PA), teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a jogar contra o Esportivo, na próxima quarta-feira (17), pela primeira fase da Copa do Brasil.

O atleta de 26 anos estava na Chapecoense-SC, onde conquistou o título da Série B, já vem treinando com o elenco e sabe da responsabilidade em vestir a camisa azulina. Memso com pouco tempo de treino, Lucas se sente tranquilo para uma possível estreia.

“Acho que depende dos treinamentos, desde que eu cheguei tenho treinado forte, espero está o mais rápido possível esteja a disposição do treinador e apto a jogar, estou melhorando a parte física”, disse.

PENSANDO LÁ NA FRENTE

O atacante possui rodagem e passou por alguns clubes como Botafogo-SP, Athético Paranaense, Coritiba-PR e Cascável-PR. Na sua primeira jornada no Norte do Brasil, Lucas acredita em mais um ano de objetivos alcançados.

“É uma competição difícil, em 2021 será mais disputada que os outros anos, mas creio que o Remo possui totais condições de brigar pelo acesso e quem sabe pelo título. Acredito no processo que me passaram e sei que todos vão dar seu melhor”, disse.

CARACTERÍSTICAS

O jogador se apresentou ao torcedor azulino e falou sobre as suas principais características

“Sou jogador de beirada, atacante de extrema. Minhas características é a velocidade, drible e tenho um arremate muito bom. Espero ajudar o Remo, pois é uma oportunidade muito grande na minha carreira”, finalizou.