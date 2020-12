Com trocas no meio de campo, Remo está escalado para enfrentar o Londrina

A equipe do Remo está escalada para encarar o Londrina-PR, na estreia das equipes no quadrangular final da Série C. O técnico Bonamigo optou pelo volante Júlio Rusch no meio, sem a presença de Carlos Alberto e Charles, que estão no banco de reservas.

Na frente Hélio Borges, Salatiel e Tcharlles serão abastecidos no ataque pelo meia Felipe Gedoz. Londrina x Remo duelam às 17h, no estádio do Café e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

VEJA A ESCALAÇÃO DO LEÃO