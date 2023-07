Com Marcelo no lugar de Pablo Roberto, Remo está escalado para o Re-Pa da Série C

O Remo está escalado para enfrentar o Paysandu, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. Para o clássico, o técnico Ricardo Catalá promoveu uma mudança inusitada na equipe titular: a saída de Pablo Roberto para a entrada de Marcelo, no setor de meio-de-campo. Confira:

Entre as outras novidades azulinas está a escalação do atacante Elton na equipe titular, no lugar de Fabinho. Além disso, o Leão terá o retorno do atacante Pedro Vitor, que volta de suspensão. Ele toma o lugar do lateral Lucas Mendes, que jogou improvisado pela ponta-direita contra o Operário-PR.

Remo e Paysandu se enfrentam logo mais, às 20h, pela Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.