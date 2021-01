Com fama de 'explosivo', zagueiro do Remo admite excesso e mira a taça: 'Queremos o título'

Depois de um longo tempo na reserva, sem espaço no time, o zagueiro Fredson, do Remo, voltou à equipe titular em grande estilo. O jogador bastante criticado pela torcida por ter um comportamento “esquentado”, jogou o Re-Pa e foi um dos destaques do Leão na partida que terminou com a subida do clube à Série B. Mas para o defensor o acesso é passado, o Remo busca agora o título.

Dono de um “tapa motivacional” que viralizou na internet, Fredson resolveu ter uma outra atitude. O jogador que está na sua segunda temporada vestindo a camisa azulina sabe da importância que teve no jogo diante do Paysandu e que pode acrescentar mais ao elenco remista.

“Entrei bastante concentrado no jogo, estudei os erros do passado e me motivei. Sou uma pessoa motivada, gosto de compartilhar isso com os amigos, foi uma maneira de motivar os meus guerreiros para fazer um bom jogo. O trabalho que estamos fazendo nos treinos, o professor Bonamigo sabe que possui total confiança no cinco que estão jogando. Agradeço a oportunidade que ele me deu e pude ir bem e conquistamos o acesso para a Série B”, disse.

EXPLOSIVO

Com fama de explosivo, Fredson busca uma outra fase e compartilha o bom momento com os companheiros de equipe, sem esquecer do comandante Paulo Bonamigo.

“(Comportamento) Isso é jogo, é vontade de querer ganhar e isso acaba atrapalhando. Estudei bastante, pensei muito e com o apoio dos companheiros e confiança do Bonamigo pude dar a volta por cima e dou graças a Deus por isso”, disse.

DE OLHO NA TAÇA

Como diz um trecho da música cantada pelos torcedores do Remo: “Quero o acesso e o campeonato”. Esse é o pensamento do elenco diante da possibilidade de chegar à final da Série C. Fredson deixou claro que a vontade dos jogadores é conquistar título.

“Esse é o segundo acesso o primeiro foi com o Sampaio Corrêa-MA em 2017, mas esse pelo carinho enorme que eu tenho pelo Remo foi o mais importante da minha carreira. Vamos buscar o título,, só o acesso nós não nos conformamos. Clube grande como o Remo não quer só acesso, queremos o título”, finalizou.

O jogador deve aparecer no time titular, ao lado de Rafael Jansen, contra o Londrina-PR, neste sábado (16), ás 17h, no Mangueirão, pela última partida do quadrangular final da Série C. Um empate garante o Remo na grande final da competição e coloca o Leão na luta pelo bicampeonato, já que venceu a Terceirona em 2005. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.