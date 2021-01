Ex-diretor do Clube do Remo morre por complicação da Covid-19

O dentista Dagoberto Sinimbu, figura relevante no futebol do Clube do Remo nos anos de 1970 e 1980, não resistiu às complicações da covid-19 e faleceu neste domingo.

Sua morte consternou a instituição azulina, sobretudo, os amigos mais próximo do profissional que em vida sempre colaborou com seu clube de coração.

Sinimbu fez parte da famosa equipe azulina - Manoel Ribeiro, Ronaldo Passarinho, José Miranda, que levou o Leão a memoráveis conquistas no futebol paraense.

“Tenho boa recordação dele (Dagoberto Sinimbú), pois além de ajudar o futebol sempre colaborou com a base do clube. O Clube do Remo perde um dos seus grandes admiradores”, disse Orlando Ruffeil.

O presidente Fabio Bentes, por meio do twitter, mostrou solidariedade da diretoria à família enlutada, inclusive remeteu bandeira para cobrir o caixão. “Estamos de luto pela perda deste grande azulino”, comentou.

Com uma vida dedicada ao clube, Dagoberto Sinimbu foi diretor e conselheiro azulino.