Chegou! Sérgio Papellin, novo executivo do Remo, já está em Belém e dará coletiva nesta terça (28)

O novo executivo de futebol do Clube do Remo desembarcou na tarde desta segunda-feira (27) no aeroporto internacional de Belém, para ser apresentado oficialmente. O evento que marca a vinda de Papellin será uma entrevista coletiva, a ser realizada nesta terça-feira (28), no estádio Evandro Almeida.

Papellin tem 64 anos, é cearense e tem uma carreira vitoriosa no futebol, acumulando experiências como executivo, diretor executivo e superintendente de futebol, em clubes como Luverdense, América-RN, Paysandu, Cuiabá e Fortaleza, além do próprio Remo, entre 2007 e 2008.