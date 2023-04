Às vésperas de jogo contra o Remo pela Copa do Brasil, Corinthians demite técnico Fernando Lázaro

A crise do Corinthians, adversário do Remo na Copa do Brasil, parece só aumentar. Depois de uma derrota para o Argentino Júniors na última quarta (19), pela Libertadores, o clube anunciou a demissão do treinador Fernando Lázaro. A saída do técnico acontece menos de uma semana antes da partida de contra o Leão Azul, pelo duelo de volta do maior torneio mata-mata do país.

De acordo com a diretoria do Timão, um novo técnico deve ser anunciado nas próximas horas. A ideia é que o novo comandante seja anunciado antes da partida da equipe paulista contra o Goiás, pela segunda rodada do Brasileirão.

Foram, ao todo, 150 dias corridos de Fernando Lázaro à frente do Timão. Durante a breve passagem, o treinador acumulou 24 partidas, com 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Novas opções

O Corinthians quer achar um novo técnico o quanto antes, mas tem pela frente um mercado restrito no Brasil. Dorival Júnior, atual campeão da Libertadores pelo Flamengo, fechou com o rival São Paulo nesta quinta.

Outro cotado para o cargo, o ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, já disse que não pretende trabalhar no futebol brasileiro neste ano. Apesar disso, ele é o alvo principal do presidente do Timão, Duilio Alves.

Copa do Brasil

O Corinthians está sem situação delicada na Copa do Brasil. Pela terceira fase do torneio, o Timão perdeu o jogo de ida para o Remo, por 2 a 0, e vai em desvantagem para a partida em São Paulo.

Para se classificar, o Corinthians precisa vencer o Leão Azul por três ou mais gols de diferença. Uma vitória por dois gols de vantagem levaria a decisão do classificado para os pênaltis. Qualquer outro resultado, além dos citados a cima, da a vaga nas oitavas à equipe azulina.

A partida entre Timão e Leão será na quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.