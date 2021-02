Após derrota para o Brasiliense, atacante do Remo mantém confiança na virada: 'Somos fortes'

Após derrota do Remo no primeiro jogo da final da Copa Verde para equipe do Brasiliense por 2 a 0. A equipe já está focada para a partida de volta, que será nesta quarta-feira (24), às 16h, no estádio do Mangueirão.

O atacante Wallace avalia que tiveram boas chances, mas acredita que foram prejudicados pela equipe de arbitragem.

“Criamos bastante, tivemos mais posses de bolas. Infelizmente não concluímos, o futebol é assim, o adversário foi lá e marcou na bola parada. Teremos o jogo de volta em nossa casa, onde somos fortes e tenho certeza que vamos em busca da vitória”, afirmou.

Em dezembro de 2020, o atacante foi afastado dos treino para tratar de uma pubalgia, na época o médico azulino afirmou que o atleta teria uma estrutura corporal frágil. Com isso o atleta está retornando para titularidade.

“Fico feliz de estar voltando para titularidade, na temporada passada me machuquei e quando voltei não tive tanta oportunidade na Série C e estou à disposição do treinador”, finalizou.

A partida entre Remo e Brasiliense terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com