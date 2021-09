Anunciado como meia, reforço do Remo 'corrige': 'Sempre joguei de segundo volante'

O Remo apresentou o novo reforço do elenco, o volante/meia Neto Moura, de 25 anos. O jogador estava no Mirassol, clube que disputa a Série C do Brasileirão deste ano. Anunciado pelo novo clube como meia, o atleta revelou que joga mais como volante:

"Eu sempre joguei de segundo volante. No Mirassol, nos últimos jogos, comecei a jogar recuado, por causa da minha boa saída de bola. Um bom passe. Mas sempre que dá, estou lá na frente para armar mais a equipe, chutar a gol também", disse Neto Moura.

Conhecidos do elenco:

"Só alguns: conhecia o Igor, o Rafinha jogou comigo lá no Mirassol. Fico muito feliz que o grupo me recebeu muito bem, já estou enturmado. Agora é só progredir a cada dia".

Apto a jogar:

"Fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade em um grande clube do nosso futebol. Vinha jogando no Mirassol, já há alguns dias entraram em contato comigo. Vinha fazendo bons jogos lá. Espero ajudar bastante ao Remo a conquistar os objetivos do ano".