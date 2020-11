Remo: eleições estão definidas para 11 de dezembro; formato do pleito está indefinido

As eleições do Clube do Remo estão definidas para o dia 11 de dezembro. As informações foram confirmadas pelo presidente da Assembleia Geral do clube, Manoel Machado, em contato com a reportagem.

Até o momento, não está definido se o pleito será presencial ou virtual - será observado o cenário da pandemia do novo coronavírus.

Fábio Bentes, atual presidente, será candidato à reeleição no clube.

