Relembre Flamengo x Santos: Jogo investigado pelo MP que envolve Bruno Henrique em manipulação

Na manhã desta terça-feira (5), o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter agido de forma intencional para ser punido com cartão vermelho em uma partida contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023, para beneficiar apostas esportivas.

Segundo as investigações, Bruno Henrique teria “agido deliberadamente” para receber um cartão durante a partida, visando beneficiar familiares em apostas esportivas, conhecidas como "bets".

De acordo com informações da CNN, provas indicam que o jogador, ao final do jogo, provocou supostamente o árbitro para ser expulso, o que teria garantido um ganho financeiro para pessoas próximas ao atleta que já tinham conhecimento da suposta manipulação.

VEJA MAIS

O jogo e a polêmica

Expulsão de Bruno Henrique durante partida entre Flamengo x Santos. (Reprodução/Premiere)

O duelo entre Flamengo e Santos terminou em uma inesperada vitória de virada do Santos por 2 a 1, em uma partida repleta de tensão. Bruno Henrique começou como titular e recebeu o cartão vermelho nos acréscimos, após reclamar com o árbitro Rafael Rodrigo Klein, que justificou o vermelho na súmula. O juiz relatou que o atacante o ofendeu com palavras de baixo calão, além de fazer gestos provocativos.

"Informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto, o atleta nº 27 da equipe c. r. Flamengo, o sr. Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras: 'Você é um merda', com o dedo em riste em direção ao meu rosto, após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido", disse o árbitro.

Na mesma partida, o Flamengo já havia perdido Gerson aos 42 minutos do primeiro tempo, após revisão no VAR, por uma cotovelada no jogador Furch, deixando o time carioca com um a menos para a segunda etapa. Mesmo pressionando e dominando as ações no início do jogo, o Flamengo não conseguiu manter o ritmo e foi surpreendido pelo Peixe, que abriu o placar com Pedro aos 20 minutos.

O Santos, no entanto, empatou com Nonato e, aos 43 minutos da segunda etapa, garantiu a virada com um chute certeiro do zagueiro Joaquim.

Confira o lance que causou a expulsão de Bruno Henrique:

Além de Bruno Henrique e Gerson, Lucas Braga, do Santos, também foi expulso, após receber o segundo amarelo. Gabigol (Flamengo), Rodrigo Fernández e Lucas Braga (Santos) foram outros jogadores amarelados no confronto.

Na época, Tite comandava o clube, enquanto Marcelo Fernandes liderava o Santos, que, mesmo com a vitória sobre o Flamengo, acabou rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)