Real Madrid revela proposta de R$ 900 milhões recusada por Julián Álvarez

Principal alvo do recém-eleito presidente Florentino Pérez, Julián Álvarez ganhou o noticiário esportivo na Espanha nesta terça-feira. O presidente do Real Madrid ofereceu R$ 900 milhões para contar com os gols do jogador argentino de 26 anos. A oferta, no entanto, foi recusada pelo Atlético de Madrid.

O clube merengue anunciou em seu site oficial a investida. Durante a campanha presidencial, o atual mandatário do gigante espanhol havia prometido lançar mão desse valor para trazer um jogador "galáctico" a fim de abrir uma nova era no clube após mais uma temporada marcada pela falta de títulos.

"O Real Madrid C. F. informa que, após a reunião da Junta Diretiva realizada hoje, apresentou uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez. Após avaliá-la e considerá-la, o Club Atlético de Madrid agradeceu a oferta realizada, efetuada no âmbito das boas relações existentes entre ambos os clubes, e a recusou remetendo-se à cláusula de rescisão do jogador", diz a nota oficial.

O Atlético de Madrid usou um tom amistoso para rechaçar a oferta e foi direto ao ponto. Com contrato vigente até 2030, Álvarez só deixa o clube pelo valor da multa rescisória, que está estipulada em 500 milhões de euros (algo em torno de R$ 3 bilhões).

Integrado à seleção argentina que se prepara para a estreia na Copa do Mundo, Álvarez chegou ao Atlético de Madrid em 2024, vindo do Manchester City, e custou 80 milhões de euros. Até aqui, em 106 jogos, ele marcou 49 gols e fez 17 assistências.

Esta não é a primeira negativa que Pérez escuta ao tentar trazer um grande nome do futebol europeu. Durante a sua campanha, ao citar que bancaria esse valor, o nome de Olise logo foi cotado. Imediatamente o Bayern de Munique se pronunciou e disse que seu jogador não deixaria a Alemanha por esse montante.

A mesma situação aconteceu em relação a Haaland, do Manchester City. Neste caso, além do clube inglês negar qualquer tentativa de negociação, o estafe do artilheiro norueguês entrou logo no circuito para desmentir uma possível transferência.

CLUBE DEMITE ARBELOA

E a terça-feira foi de novidades em Valdebebas. Fora dos planos da diretoria após uma temporada sem conquistas, o Real Madrid oficializou a demissão do técnico Alvaro Arbeloa. Quem vai assumir o seu posto, e já tem tudo acertado é o português José Mourinho.

"O Real Madrid e Álvaro Arbeloa chegaram a um acordo para encerrar seu vínculo como treinador da equipe principal" diz parte do texto em seu site sobre a saída do profissional em sua curta passagem pelo gigante espanhol.