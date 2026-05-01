Raphinha faz coro por convocação de Neymar para a Copa: 'Ele é o cara do hexa' Para Raphinha, o protagonismo de Neymar dentro da seleção vai além do campo e tem impacto direto no desempenho coletivo Estadão Conteúdo 01.05.26 15h36 Raphinha (Instagram @raphinha) O debate sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um capítulo, desta vez com o respaldo de Raphinha. Em entrevista ao apresentador Luciano Huck, o atacante não escondeu a admiração pelo companheiro e fez questão de defender sua convocação. Para Raphinha, o protagonismo de Neymar dentro da seleção vai além do campo e tem impacto direto no desempenho coletivo. "Para mim, o Neymar é o cara do hexa. Para mim é o Neymar. Acho que a gente tem que ter o entendimento de quem ele é para o futebol brasileiro. E estando bem fisicamente, ele é um cara muito importante que pode ajudar a gente a conquistar esse campeonato." O jogador ainda detalhou como foi recebido pelo camisa 10 nos primeiros momentos com a equipe nacional, ressaltando o papel do atacante como liderança no grupo. "Foi um cara que me acolheu dentro da seleção, me abraçou como se ele já me conhecesse há muito tempo. Me deu confiança para poder jogar meu futebol. Me abraçou, me abraçou de verdade. E o Neymar nesta seleção vai ajudar, se o Ancelotti colocar." SITUAÇÃO DE NEYMAR E A DECISÃO DE ANCELOTTI Apesar do apoio público de Raphinha, a presença de Neymar no Mundial ainda não é garantida. O técnico Carlo Ancelotti tem adotado como critério principal a condição física dos atletas e não convocou o atacante desde que assumiu a seleção. Atualmente no Santos, Neymar busca retomar ritmo de jogo após enfrentar problemas físicos recentes. O próprio treinador já indicou que só levará jogadores que estejam 100% preparados para competir em alto nível. Ainda assim, Ancelotti não descarta o nome do camisa 10 para a lista final. A definição acontecerá na convocação marcada para o dia 18 de maio, pouco antes do início da Copa do Mundo, que começa em junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Raphinha Neymar Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo cita dificuldade no gramado sintético do Engenhão e fala sobre cobrança e pressão Lateral Mayk destaca dificuldades do gramado sintético e pressão por resultados antes do jogo no Engenhão 01.05.26 16h08 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04 Futebol Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. 01.05.26 12h02 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 FILHO REBELDE VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu Vídeo com times humanizados mostra família azulina e filho que decide torcer para rival; assista 01.05.26 16h24 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04