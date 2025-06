Quem é Cláudio Ramos, 'paredão' que parou o Palmeiras no Mundial e esquenta banco no Porto

Palmeiras e Porto empataram em 0 a 0 na estreia das duas equipes no Mundial de Clubes da Fifa. A equipe brasileira, no geral, criou mais possibilidades de gol. Porém, do outro lado estava Cláudio Ramos, goleiro que foi o destaque 'não-oficial' da partida e que evitou o pior em diversas vezes para o time português.

O time de Abel Ferreira tentou. Disso o torcedor não pode reclamar. Foram 14 finalizações durante os 90 minutos, sendo cinco delas no gol. Porém, do outro lado havia um arqueiro que sequer é titular no seu próprio clube. Cláudio Ramos esteve sob as traves substituindo o lesionado Diogo Costa.

No lance mais impressionante da partida, aos 46 minutos da primeira etapa, Ramos defendeu uma bola de Estêvão na entrada da pequena área. No rebote, Maurício encheu o pé para guardar a bola no fundo das redes, mas o defensor atuou mais uma vez de forma brilhante, recém recuperado do arremate anterior.

MAS, AFINAL, QUEM É CLÁUDIO RAMOS? Com passagens pela seleções de base de Portugal, Ramos nunca explodiu para o cenário mundial. Ele sequer atuou fora de seu país. O local onde mais teve destaque foi o modesto Tondela, onde atuou de 2011 a 2020, realizando 255 jogos.

Entre 2020 e 2021, assinou com o Porto B, time alternativo do rival do Palmeiras neste domingo. Não demorou para subir para o elenco principal. Ramos tem 31 anos e 1,83m, não sendo muito alto para os padrões da posição. O Porto é o time mais relevante de sua carreira até agora.

No Campeonato Português, atuou por apenas duas partidas, tendo sofrido três gols. Ele também recebeu um cartão amarelo. Na Taça de Portugal, também atuou apenas duas vezes, com dois gols sofridos. Na Taça da Liga Portuguesa, também dois jogos e um gol sofrido.

Pela exibição diante do Palmeiras, Ramos chama a atenção e passa a se destacar como um dos grandes nomes da competição até o momento. O empate com o Porto pode ter sido bom para a equipe paulista, mas joga certa pressão para vencer os dois próximos jogos (Al-Ahly e Inter Miami, respectivamente) se quiser escapar do Paris Saint-Germain na próxima fase.