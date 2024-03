Quanto tempo Robinho vai ficar preso? Saiba os detalhes da prisão do ex-jogador

Na noite desta quinta-feira (21), a Polícia Federal prendeu o ex-jogador Robinho em sua residência, na cidade de Santos (SP), onde estava morando atualmente. A prisão ocorreu após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar o pedido da defesa para que ele respondesse em liberdade até o julgamento dos recursos. A PF executou o mandado de prisão emitido pela Justiça Federal, seguindo a determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Robinho foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado por estupro coletivo na Itália, e a sentença deve ser cumprida no Brasil. Os advogados do atleta buscaram reverter a decisão com um pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal Federal (STF), visando que ele aguardasse os recursos do processo em liberdade. No entanto, o ministro Luiz Fux, encarregado de analisar a liminar, negou o pedido.