Presidente do Barcelona se diz tranquilo quanto a renovação de Messi

Perguntado sobre a renovação de contrato de Lionel Messi, Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou estar tranquilo. Segundo o "Mundo Deportivo", não há alarmismo no clube, pois todos sabem da vontade do argentino em seguir vestindo a camisa blaugrana por mais alguns anos.

No entanto, esta quarta-feira representa o último dia em que o camisa 10 possui vínculo com a equipe culé já que seu novo contrato ainda não foi assinado. Internamente, havia a expectativa de que a situação estaria resolvida antes que o craque ficasse sem time.

: Veja a tabela da Copa AméricaMessi está concentrado com a Argentina em busca de seu primeiro título com a seleção albiceleste. Classificado para as quartas de final da Copa América, o torneio sul-americano parece ser a prioridade do atacante. Por outro lado, seu futuro no Barça deve ser decidido após a competição.

Segundo a imprensa espanhola, o principal jogador de futebol nas últimas décadas tem uma proposta em mãos para permanecer na Catalunha por mais duas temporadas. Após esse período, o craque deve optar por jogar e viver nos Estados Unidos antes de se aposentar.