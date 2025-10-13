Presidente do Barcelona admite mágoa e quer homenagem a Messi: 'Tributo que ele merece' Estadão Conteúdo 13.10.25 11h03 Presidente do Barcelona, Joan Laporta voltou a falar sobre Lionel Messi e admitiu que a relação entre o craque argentino e o clube catalão ficou estremecida após a saída do camisa 10 em 2021. O dirigente, porém, garantiu que busca uma reaproximação e deseja organizar uma grande homenagem ao ídolo que marcou época no clube. "Tínhamos uma relação muito boa com o Messi, mas, quando não renovamos o contrato, essa relação se estragou. Conseguimos alguma reaproximação. O que queremos é poder fazer para ele a grande homenagem que merece", afirmou em entrevista ao canal "3Cat". Messi deixou o Barcelona após duas décadas, em meio as dificuldades financeiras que dificultaram a renovação de contrato dentro das regras de fair play da LaLiga. O argentino foi às lágrimas em sua despedida no Camp Nou e, pouco depois, assinou com o Paris Saint-Germain, onde conquistou dois títulos franceses, mas sem repetir o brilho dos tempos de Catalunha. Em 2023, o camisa 10 decidiu iniciar um novo capítulo da carreira no Inter Miami, da MLS. Aos 38 anos, vive uma fase mais leve nos Estados Unidos, com contrato até dezembro (2025) e conversas encaminhadas para renovação. Laporta, por sua vez, tenta reconstruir a ponte com o ídolo, abrindo caminho para que Messi receba um tributo em Barcelona - um desejo antigo de torcedores e da própria diretoria. Durante o mesmo bate-papo, Laporta também exaltou o trabalho do técnico Hansi Flick, que assumiu o comando do Barça em 2024. "Foi uma grande aposta. É um grande treinador, uma pessoa calma, mas muito emotiva. É alemão, mas sensível com todos. Eu me sinto muito à vontade com ele", destacou o dirigente, confiante na reconstrução esportiva e emocional do clube. Messi, que estreou pelo time principal na temporada 2004/05, mudou a história do Barcelona. Em 17 anos, tornou-se o maior artilheiro (672 gols), o jogador com mais partidas (778) e o que mais venceu com a camisa blaugrana (542 vitórias e 35 títulos). Nenhum outro atleta teve impacto tão duradouro ou simbólico na era moderna do clube. Além dos recordes internos, Messi também é o maior goleador da história de LaLiga, com 474 gols, e o atleta que mais vezes terminou como artilheiro do campeonato, em oito temporadas. Messi deve estar em campo nesta terça-feira pela seleção argentina no amistoso contra Porto Rico, às 21h (de Brasília), no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, pela Data Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão 12.10.25 19h32 MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 Futebol Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico 12.10.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 MMA Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles 13.10.25 9h44 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 9h46 ESPORTES Lateral do Paysandu ironiza o Remo após confusão: 'olha o nível do time deles' Bruno Oliveira se envolveu em confusão com jogadores azulinos após Re-Pa empatado em 1 x 1 13.10.25 0h37