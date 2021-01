Pepê, do Flamengo, revela profecia de Filipe Luís antes de gol contra o Palmeiras: 'Faz e me abraça'

Durante programa da FlaTV, o meia Pepê reviu os principais lances da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na última quinta-feira, no Mané Garrincha. Autor do segundo gol, o atleta comentou sobre a atuação do Rubro-Negro, a emoção em voltar a marcar, além de revelar detalhes da partida.

Um dos fatos curiosos relatados por Pepê foi uma "profecia" de Filipe Luís antes do gol. Segundo o meia, ele nem iria entrar na área no lance do escanteio cobrado por Vitinho, mas recebeu a indicação do lateral-esquerdo para avançar e balançar as redes.

- Antes do escanteio, o BH (Bruno Henrique) saiu de maca com câimbra. Eu não iria entrar na área porque a gente estava com menos um, mas o Filipe (Luís) falou: "Entra na área, entra na área. Faz o gol e vem aqui me abraçar." Aí eu entrei, e cinco segundos depois saiu o gol.

Pepê também comentou sobre a emoção de voltar a marcar pelo Flamengo e revelou que teve dificuldades para dormir na quinta-feira.

- Quase não consegui dormir de tanta emoção e felicidade. Parecia ter sido um sonho, mas acordei e vi que aconteceu mesmo. Graças a Deus. Vamos seguir em frente.

Confira outras respostas de Pepê:

ATUAÇÃO DA EQUIPENosso time conseguiu impor o ritmo de jogo desde o início. O Palmeiras teve dificuldades com a nossa posse de bola. A gente jogou "à Flamengo", pressionando os caras. Conseguimos o gol no final do primeiro tempo, que nos deu mais tranquilidade para o segundo.

AMIZADE COM GERSONO Gerson é meu irmão. Ele sempre me deu uma confiança gigantesca, mesmo quando eu não jogava. Sempre me acolhei e me deu muita moral. Nossa amizade vai além do campo. É um irmão que Deus me deu, e sou muito grato pela amizade dele.

CONTATO COM ROGÉRIO CENI​Rogério é um "paizão" para a gente. Ele jogou, então sabe o que passa na nossa cabeça. Isso facilita muito. Ele sempre tenta passar muita confiança, gerar personalidade pra gente fazer o melhor para o time. É um comandante fenomenal. Ele conversa muito comigo, me dá muita moral. Desde a chegada dele, eu tenho tido um crescimento.