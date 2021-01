Volante é apresentado pelo Paysandu e fala sobre possível estreia no jogo contra o Galvez pela Copa Verde

O volante Fernando Portel, de 20 anos, foi apresentado pelo Paysandu nesta terça-feira. O jogador subiu da base para o profissional e contou um pouco da história no time bicolor.

“Estou no Paysandu desde 2015. Cheguei com 14 anos, no sub-15, e desde lá estou construindo história no clube. Passei também pelo sub-17, joguei a Copa São Paulo, a Copa do Brasil e ano passado participei do Brasileiro de Aspirantes”, contou o jogador, que nasceu em Portel (PA) e rendeu o sobrenome.

“Logo quando eu cheguei perguntaram de onde eu vim. Falei que era de Portel e colocaram o apelido. Depois, ficou Fernando Portel”, afirmou.

O jogador revelou também como gosta de jogar e o que tem sido mais difícil, lidar com os microfones ou marcar meias experientes.

“Neste momento, Está sendo difícil lidar com o microfone. Claro que marcar os meias também é difícil, mas a gente se vira. E eu gosto de jogar mais na marcação, mais atrás”, comentou.

Sobre o jogo contra o Galvez-AC, Fernando não acredita que seja um jogo arriscado por causa das mudanças que possam tem no Paysandu.

“Acho que não. Pode ser complicado pela força do Galvez, por conta deles mesmo”, comentou.

A partida entre Paysandu e Galvez-AC será na quinta-feira (28), às 16 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.