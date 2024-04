Sport goleia o Paysandu e elimina clube paraense da Copa do Brasil Sub-17

Não deu para a equipe do Paysandu na Copa do Brasil Sub-17. O Papão foi goleado por 4 a 0 nesta quarta-feira (10), pelo Sport-PE, no Estádio Arthur Tavares de Melo, na cidade de Bonito (PE), e foi eliminado nas quartas de final da competição nacional.

O Papão entrou em campo com a vantagem do empate, já que havia vencido a partida de ida na Curuzu, em Belém, por 2 a 1. Mas atuando fora de casa, o clube paraense não conseguiu segurar o Leão da Ilha, que não aliviou e avançou com tranquilidade à semifinal.

Os gols do clube rubro-negro foram marcados pelos jogadores Zé Lucas, Samuel Pires, Pedrinho e Samuel Sousa. Essa foi a melhor campanha do Paysandu na competição nacional. Já o Sport avança à semifinal da Copa do Brasil Sub-17 e terá pela frente na próxima fase o Fluminense-RJ.