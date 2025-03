Sob o comando de Luizinho Lopes, Paysandu reduz média de gols sofridos; confira

Desde a sua estreia no comando bicolor, o técnico Luizinho Lopes vem mostrando uma evolução significativa aos olhos do time e da torcida. Com ele na liderança, o Paysandu sofreu menos gols, em comparação aos últimos momentos do antecessor Márcio Fernandes.

Um levantamento exclusivo de O Liberal mostra que, em cinco jogos, o Paysandu levou apenas dois gols, posição que o coloca na vantagem em relação ao trabalho desenvolvido até o começo do ano pelo treinador anterior.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Lopes estreou no comando do Papão contra o Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde. Na ocasião, o time empatou em 0 a 0 em casa, num resultado que não agradou a torcida, mas estancou a sangria que vinha ocorrendo nos três jogos anteriores, onde o time perdeu para o Santa Rosa, pelo Parazão, empatou com o Porto Velho, na Copa do Brasil e empatou com o Bragantino, novamente pelo estadual.

VEJA MAIS

Só nestes confrontos foram três gols sofridos, número ainda não alcançado nos cinco jogos onde dirigiu o time desde a sua chegada. O primeiro gol sofrido comandando o Papão só ocorreu no Re-Pa da 7ª rodada, que terminou em 1 a 1. O outro resultado onde o time sofreu gol foi na goleada por 4 a 1 na partida de volta das quartas da Copa Verde, contra o time do Amazonas. Em linhas gerais, o Paysandu da era Luizinho Lopes marcou oito gols e sofreu apenas dois.

No quesito gols marcados, nos últimos cinco jogos de Márcio Fernandes, o número de gols marcados foi igualado. Ambos marcaram oito gols, mas a diferença se mostra realmente na defesa, onde, aos poucos, o técnico bicolor estrutura uma defesa sólida, que chega na reta final do Parazão e da Copa Verde entre os favoritos, sobretudo na competição regional, da qual o Paysandu é o maior campeão, com quatro troféus erguidos.