Executivo do Paysandu avalia da fase decisiva da Série C: 'É preciso atenção em todos os detalhes'

O Paysandu estreia na segunda fase da Série C no próximo domingo (12). A partida será contra o Ypiranga-RS, às 18 horas, no Mangueirão. Perto da fase decisiva da competição, que vale o acesso para a Série B, o executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, fez um balanço das temporadas e apresentou os dados do clube.

“Na série C 2020, classificamos com 29 pontos e uma rodada de antecedência, única vez que o clube conseguiu este feito e, com a maior pontuação que já alcançou na primeira fase da série C, no atual formato. Fizemos a segunda melhor campanha do returno. São oito jogos de invencibilidade, com apenas um gol sofrido. Fizemos em 2020, o menor número de contratações do século. Em 2019, alcançamos 22 jogos de invencibilidade, ficamos 6 meses sem derrotas. Fomos a segunda melhor defesa do país em média de gols sofridos na temporada passada. Nestes 2 anos de gestão o clube disputou 4 fases finais. Utilizamos amplamente as categorias de base no time principal. Até aqui foram 77 jogos, 35 vitórias, 29 empates, 13 derrotas com 58% de aproveitamento. Agora teremos a segunda fase. É preciso concentração e atenção em todos os detalhes”, afirmou o executivo em uma na rede social.

