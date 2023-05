Série C: com estreia de recém contratado, Paysandu é escalado para partida contra o Manaus; veja

O Paysandu já está escalado para a partida de logo mais, contra a equipe do Manaus, a partir das 19 horas, na Curuzu. O técnico Marquinhos Santos trouxe uma novidade no meio-campo, o estreante Nenê Bonilha, ex-Santo André-SP. Os bicolores ocupam atualmente a 16ª posição na tabela, com três pontos, enquanto o adversário é o nono colocado, com seis.

Acompanhe a partida na transmissão Lance a Lance: