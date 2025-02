Sem Matheus Nogueira, Paysandu anuncia time para enfrentar o Bragantino

O Paysandu divulgou sua escalação para o confronto contra o Bragantino neste domingo (9), às 15h30, no estádio Diogão, em Bragança, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense 2025. O duelo promete ser acirrado, já que ambas as equipes brigam pelas primeiras posições da tabela. O Papão ocupa a vice-liderança, enquanto o time bragantino vem logo atrás, ambos com 9 pontos conquistados.

Desfalques no Papão

A equipe bicolor terá baixas importantes para a partida. O goleiro Matheus Nogueira foi vetado pelo departamento médico devido a um desconforto na região lombar. O volante Juninho, que sente dores na panturrilha, e os zagueiros Luan Freitas e Giovanni, ambos com lesões na coxa, também estão fora do confronto.

Por outro lado, o lateral-direito Bryan iniciou o período de transição física e deve estar à disposição do técnico Márcio Fernandes em breve.

Escalação

A diretoria do Paysandu divulgou os 11 titulares que entram em campo para buscar a vitória em Bragança:

Com um jogo decisivo pela frente, o Papão busca manter a boa fase e seguir na briga pelo título estadual.